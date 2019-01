Parthenay : un projet de centre de santé pour répondre au manque de médecins

Parthenay, France

A Parthenay, ce sont trois médecins généralistes sur onze qui ont pris leur retraite ces deux dernières années. Ils n'ont pas trouvé de remplaçants. Une situation qui inquiète et qui a poussé la Ville, la Mutualité française et le Centre hospitalier nord Deux-Sèvres à se lancer dans ce projet de ce centre de santé.

"Travailler tout seul maintenant c'est fini", Michel Maguis, président de la Mutualité française Centre Atlantique

La différence avec une maison de santé c'est que là, les médecins sont salariés. "Travailler tout seul maintenant c'est fini, il faut attractif, innovant", explique Michel Maguis, président de la Mutualité française Centre Atlantique. Ils n'auront pas non plus à s'occuper des tâches administratives.

L'idée c'est de recruter deux médecins à temps plein et un dentiste pour démarrer. Des praticiens qui seront salariés par la Mutualité française. Ce centre se trouvera à l’hôpital de Parthenay, qui a des locaux disponibles depuis l'ouverture du site de Faye-L'Abbesse. "On ne fait plus de différence entre le privé et le public, entre l'hôpital et la médecine de ville. Il y a des vrais partenariat qui se font", précise Xavier Argenton, maire de Parthenay.

Appel aux candidatures

Le projet a été retenu avec onze autres en Nouvelle-Aquitaine pour recevoir une subvention de 75.000 euros. Le coût d'aménagement des locaux est estimé à 150.000 euros. 300 m² avec une ouverture prévue du lundi au samedi matin. Mais pour que ce centre de santé voit le jour, il faut maintenant des candidats. Un appel est donc lancé aux professionnels de santé. Ils peuvent contacter la Mutualité française : candidature.csp.parthenay@mfca.fr