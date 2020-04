Les initiatives se multiplient pour venir en aide aux personnels soignants grâce à l'imprimante 3D. Depuis le début du confinement, entreprises et particuliers fabriquent du matériel de protection destiné aux personnels soignants.

Partout en France on fabrique des visières de protection pour les soignants grâce aux imprimantes 3D

La Youtubeuse Heliox a lancé une plateforme pour mettre en relation les soignants et ceux qui fabriquent de visières avec leur imprimante 3D à la maison

Face au manque de matériels de protection des soignants pour lutter contre la pandémie de Covid-19, il faut redoubler d'inventivité. Depuis le début du confinement, les initiatives solidaires fleurissent, largement relayées sur les réseaux sociaux. Parmi elles : la fabrication de visières de protection à l'aide d'une imprimante 3D. Les entreprises mais aussi les particuliers qui ont une machine à la maison sont appelés à en faire bon usage,en fabricant ces visières pour les livrer gratuitement aux hôpitaux et médecins de leur région.

Entreprises et particuliers se retroussent les manches

C'est déjà le cas en Savoie, en Occitanie, dans la Manche, dans le Grand Est où des entreprises des Ardennes et de la Marne se sont associées pour fabriquer des milliers de visières par jour. Ou dans un lycée de Nancy. Dans la Vienne, le Futuroscope s'y est mis aussi pour livrer le CHU de Poitiers.

Dans cet élan solidaire, la Youtubeuse Heliox, qui diffuse de nombreux tuttos sur l'impression 3D, a lancé un site Internet pour mettre en relation les soignants qui passent commande, et les volontaires qui fabriquent les visières chez eux et les livrent.

Une plateforme pour regrouper toutes les initiatives

L'objectif est de rassembler toute cette communauté de "makers" (les fabricants) sur cette plateforme. Et ça marche ! Déjà 4 000 fabricants inscrits, et plus de 1800 visières distribuées.

Sur le site Covid3D, une vidéo explique comment fabriquer facilement la serre-tête des visières avec son imprimante. L'appel est aussi lancé aux entreprises qui produisent la matière, ces filaments qui sortent de l'imprimante 3D, pour en faire don aux fabricants volontaires.