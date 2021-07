Pas besoin de passe sanitaire pour donner son sang

"Faut-il avoir un passe sanitaire pour donner son sang ?"

Catherine Manzotti - Non. Nous n'exigeons absolument aucun certificat de vaccination à l'accueil de nos collectes, nous ne demandons pas de tests PCR ou antigénique, il n'est pas nécessaire de présenter quoi que ce soit.

"Est-ce que je peux donner mon sang quand j'ai été vacciné contre le Covid, que ce soit la première ou la seconde injection?"

Oui. Il n'y a aucune contre-indication ni délais de carence que ce soit pour la première ou la deuxième dose. On peut venir donner son sang après une vaccination.

Quel est l'état des stocks?

Au niveau national nous sommes assez vigilants puisque nous sommes en-dessous de la barre des 90.000 proches prélevées ; ce qui est un peu insuffisant pour répondre aux besoins des malades. Il faut toujours 10.000 poches par jour au niveau national, et 1.400 poches en Auvergne-Rhône-Alpes. En Isère nous avons la chance d'avoir des donneurs fantastiques et nous les remercions puisqu'ils ont répondu à nos appels. Nous avons des collectes qui ont très bien marché, surtout à la maison du don mais également sur nos collectes mobiles. Nous avons donc pu remonter nos stocks ; grâce à la mobilisation de nos donneurs nous avons pu répondre aux besoins des malades et être dans l'entraide nationale pour certaines régions qui sont parfois en difficulté voire en grande difficulté. Ces proches peuvent être envoyées pour des patients hors AURA.

Comment faire pour donner son sang ?

Il est préférable de prendre rendez-vous, c'est mieux pour les donneurs, pour l'accueil. Vous pouvez passer par notre application "Mon RDV don de sang".