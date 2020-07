Pas convaincu jusqu'ici par le port du masque, le maire de Mende change radicalement de discours

Le port de masque sera obligatoire dans les lieux publics à partir du 1er août. C'est l'une des principales annonces d'Emmanuel Macron, ce mardi. Le président de la République s'est exprimé après une cérémonie du 14 juillet en format réduit à Paris. Il souhaite que le port du masque soit "obligatoire dans tous les lieux publics clos" à partir du 1er août, suggérant aux Français de "porter le masque au maximum quand ils sont dehors et, a fortiori, quand ils sont dans un lieu clos", parce que "_nous avons des signes que (l'épidémie) repart quand même un peu_".

A Mende (Lozère), le maire reconnaît lui-même que "jusqu'à présent", il n'était "pas un défenseur du port du masque". Mais Laurent Suau a clairement changé d'avis au fil du temps : "Il faut qu'on change de stratégie, moi le premier, déclare-t-il ce mardi au micro France Bleu Gard Lozère. Donc je vais m'astreindre maintenant en lieu public à porter régulièrement le masque, pour envoyer le message. Les professionnels de santé ici me disent que c'est important. Nous, autorité publique, élus, représentants de l'Etat, on a cette parole à porter et ces gestes à montrer." La Lozère a pourtant été très peu touchée jusqu'ici par l'épidémie de covid-19, et il n'y a plus un seul patient hospitalisé à cause du virus dans le département.

"J'appelle tous les Mendois, les Mendoises, et plus largement les lozériens, à porter le masque quand il vont dans des lieux publics" Laurent Suau, maire de Mende, sur France Bleu Gard Lozère

"Bien sûr on doit continuer à vivre, et peut-être plus que jamais, précise-t-il. Bien sûr qu'on doit aller encore dans les bars, dans les restaurants, mais on doit faire attention. On doit _respecter les autres_. Et on doit se protéger soi-même"