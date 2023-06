Pas d'accouchement à la maternité de Guingamp avant le mois de novembre

La suspension des accouchements à la maternité de Guingamp devait durer deux mois. Elle va durer cinq mois de plus, annonce l'Agence régionale de santé.

ⓘ Publicité

Il n'y a plus d'accouchements depuis le 26 avril, faute de soignants en nombre suffisant : sages-femmes, gynécologues, médecins-anesthésistes... Et depuis deux mois, l'hôpital de Guingamp a mené "une politique active de recrutement afin de reconstituer l’équipe soignante du service la maternité", affirment les autorités. Et l'été, avec la prise de congés, va compliquer un peu plus les plannings.

Mais visiblement ça na pas porté ses fruits. La suspension des accouchements est reconduite jusqu'au 31 octobre, mais "les autres activités fonctionnent normalement". Les femmes enceintes doivent être accompagnées et indiquer leur préférence en terme de maternité (les hôpitaux de Saint Brieuc, Lannion ou l'hôpital privé de Plérin. Un numéro est accessible à toute heure du jour et de la nuit au 02 96 44 56 51.

L'Agence régionale de santé affirme que les échographies, suivis de grossesse, préparations à la naissance, consultations gynécologiques, de rééducation périnéale restent maintenue, ainsi que les consultations pour chirurgie gynécologique, frottis, dépistages, contraception, orthogénie, bilan fertilité, aide au sevrage tabagique, conseil conjugal, psychologue, IVG.