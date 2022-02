Pas d'afflux au centre de vaccination de la Beaujoire à Nantes, à la veille de l'expiration de certains pass

Pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur dose de rappel de vaccin anti-Covid et dont la deuxième remonte à il y a plus de quatre mois, le pass vaccinal est désactivé le 15 février. A la veille de cette échéance, la demande n'augmente pas dans le centre de vaccination de la Beaujoire à Nantes.

En Pays de la Loire, entre 150 et 200.000 personnes perdent leur pass vaccinal le 15 février, c'est entre quatre et cinq millions au total en France. Vous êtes concerné si vous n'avez pas encore fait votre rappel de vaccin anti-Covid et si vous avez reçu la deuxième dose il y a plus de quatre mois. Le délai entre la deuxième et la troisième dose a en fait été raccourci et passe de sept à quatre mois.

Cette échéance, malgré tout, ne veut pas dire qu'il y a un afflux dans les centres de vaccination. Dans celui de la Beaujoire par exemple, à Nantes, la cheffe de centre, Isabelle Plessy n'enregistre pas de hausse de rendez-vous.

Les personnes ont pu anticiper

"Je pense que cette échéance a fait l'objet d'une bonne communication, les personnes ont pu anticiper. Et c'est vrai que maintenant, le fait d'avoir eu le Covid remplace une vaccination donc il y a moins de besoins et effectivement, on vient de traverser une cinquième vague où beaucoup de gens ont été contaminés", estime-t-elle.

Un peu plus de 1.100 vaccinations par jour

Hubert Papin, le médecin coordinateur de ce centre de la Beaujoire parle même d'une tendance à la baisse de la vaccination. "Il y a trois semaines, on était à 3.500 vaccinations par jour, la semaine dernière, on était autour de 1.500 et là, on se retrouve à 1.100. La situation des vaccinations va en baissant progressivement", décrit ce médecin.

Comme tous les créneaux disponibles ne sont pas réservés, les équipes du centre de vaccination de la Beaujoire peuvent même accueillir des patients sans rendez-vous.