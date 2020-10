Pas d’augmentation de salaire dans le secteur du handicap : des Sarthois dénoncent une « injustice »

Une "inégalité", une "injustice". Les syndicats Sud et CGT ne digèrent pas les conclusions du Ségur de la Santé. Ces négociations, lancées après la crise du coronavirus au printemps, ont abouti, à l'été 2020, à une revalorisation des salaires du personnel exerçant dans les hôpitaux et des EHPAD (sauf les médecins). Leur augmentation mensuelle est estimée à 183€. Toutefois, un certain nombre de professions sont écartés du dispositif. Les soignants travaillant avec les jeunes et les adultes handicapés ne bénéficient pas, par exemple, de ces mesures. "C'est inadmissible de les exclure", s'insurge Muriel Lafa, représentante Sud au Pôle Santé Sarthe Loir. Avec la CGT, le syndicat appelle à un rassemblement, ce jeudi 8 octobre, devant le foyer "Le temps de vivre", à Sablé-sur-Sarthe (13h30 - 15h30). Cet établissement accueille à temps complet, tout au long de l'année, une soixantaine de Sarthois présentant un handicap mental (certains en service médicalisé). Il est rattaché au Pôle Santé Sarthe et Loir, autrement dit à l'hôpital public.

La crise des vocations s'accentue

Avec cette inégalité il faut pas s'étonner que le secteur du handicap ait tant du mal à recruter, dénonce Marianne Bélleguic responsable du syndicat CGT au Pôle Santé Sarthe Loir. "Ces professions ne sont déjà pas attractives à la base. Là, nous arrivons en dessous du niveau de la mer!", s'insurge-t-elle. "Notre revendication est simple : une même mission doit entraîner un même salaire".

Les syndicats ont déjà dénoncé, par le passé, cette inégalité de traitement. Mais aujourd'hui, la crise du coronavirus sert de nouveau détonateur, constate Muriel Lafa, responsable du syndicat Sud à l'hôpital du Bailleul. "Il existe un ras-le-bol dans la fonction publique hospitalière depuis des années. La crise du Covid ne fait que ressortir ces travers". Ce retard pourrait toutefois être comblé dans le cadre du projet de loi "Grand âge et autonomie". C'est en tout cas l'espoir des personnes travaillant dans le secteur du handicap. Le texte, déjà reporté, pourrait voir le jour à la fin de l'année 2020 ou au début de l'année 2021.