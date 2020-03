"Pas d'excuse" : des nantais organisent des cours de sport en direct sur facebook

Sur une proposition de Lionel, qui gère la page facebook "Nantes tribe up community", l'association Nantes urban fit, qui fait habituellement des cours de sport dehors, a décidé d'en proposer en direct sur facebook.

Des cours à 11 heures du lundi au vendredi

Fabrice Moco a créé l'association il y a six ans maintenant, et ne s’imaginait pas arrêter les cours de sport : "Le plus bénéfique c'est pour le moral. Il y a aussi l'aspect santé, surtout quand on reste confiné chez soit. Il fallait qu'on trouve quelque chose pour continuer même si on est confinés".

Grâce à la vidéo en direct, on a pu avoir les conseils et encouragements du coach".

Jeudi 18 mars, Clémence Ouvrard fait parti de ceux qui ont suivi ce premier cour en tenue de sport, depuis chez eux. "J'étais dans mon jardin. Grâce à la vidéo en direct, on a pu avoir les conseils et encouragements du coach".

Et c'est Marine Moco, sportive et femme du coach qui montrait les mouvements, elle-même ayant besoin de faire du sport _"pour ne pas finir zinzin_, et continuer à supporter mon mari et ma fille [rire]".