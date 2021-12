Pas d'explosion des arrêts maladie liés à Omicron dans le Territoire de Belfort

Les arrêts de travail dits "dérogatoires" ont augmenté de 740% en France entre le 1er novembre et le 16 décembre d'après l'Assurance maladie. À cause, notamment, de la rapide propagation du variant Omicron du Covid-19. Ces arrêts concernent les salariés ou les indépendants qui ne peuvent pas télétravailler. Dans le Territoire de Belfort, on observe bien une hausse des cas positifs, mais pas forcément une hausse des arrêts.

Plus de cas mais pas plus d'arrêts

"On a aujourd'hui 700 à 800 patients positifs par semaine, contre 50 par semaine en octobre", et "moins de 100 arrêts de travail par semaine", constate la directrice de la Caisse primaire d'assurances maladie du Territoire de Belfort, Helga Goguillot, qui voit plusieurs explications. "La période des fêtes fait que les gens sont en congés, sur les vagues précédentes, on avait beaucoup d'arrêts dérogatoires liés à la garde des enfants, quand il y avait des fermetures d'établissements", beaucoup plus rares avec les derniers protocoles sanitaires à l'école.

Helga Goguillot, directrice de la CPAM du Territoire de Belfort Copier

Il y a aussi le cas des personnes testées positives, mais asymptomatiques, qui peuvent télétravailler. Car positif ne signifie pas forcément malade, et certains préfèrent ne pas s'arrêter. C'est ce que constate Louis Deroin, président de la CGPME, le syndicat des patrons des petites et moyennes entreprises du Territoire de Belfort : "Certains salariés veulent l'éviter, pour l'intérêt général de l'entreprise", ou pour éviter d'accumuler du retard et de devoir le rattraper à leur retour. Un comportement que l'on observe surtout dans les petites structures où tout le monde se connaît, ou dans les entreprises en tension, de plus en plus nombreuses avec les crises des matières premières et des semi-conducteurs qui s'ajoutent à la crise Covid.

à lire aussi Coronavirus : il y a eu 7 fois plus d'arrêts de travail entre la Toussaint et le début des vacances de Noël

Infographie : la part du variant Omicron dans les départements

La part du variant Omicron parmi les tests criblés est égale ou supérieure à 50% dans 23 départements, selon les données de Santé Publique France, entre le 19 et le 25 décembre 2021. Dans le Territoire de Belfort, ce taux est très inférieur à la moyenne nationale : 13,5% par rapport à 30,2%.