Pas d'extension, pour l'instant, du port du masque dans le Gard

Le taux d'incidence de l'épidémie de Covid-19 progresse dans le Gard. La préfète du Gard ne doute pas que ce taux continuera à monter : 50, voire plus. "À ce moment-là, je verrai s'il faut renforcer le port du masque" dit-elle. "Si je le décide, ce sera en accord avec les maires" conclut-elle.

"Pour l'instant, on a déjà un arrêté qui oblige dans certaines circonstances à porter le masque" explique Marie-Françoise Lecaillon, préfète du Gard, "notamment au marché couvert de Nîmes, ça s'impose. Également en extérieur quand il y a vraiment beaucoup de monde, mais on essaie de faire de la pédagogie. On est quand même dans des circonstances un peu différentes de l'année dernière quand il n'y avait pas de vaccin. Avec les mesures barrières, l'important comme l'a indiqué le président de la République, c'est de se faire vacciner."

"Pour l'instant, pas d'extension" de l'arrêté

Devant certaines manifestations populeuses, comme les Jeudis de Nîmes où même Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, reconnaît que "c'est parfois de la folie" la préfète ne change pas de pied, pour l'instant. "Pour l'instant nous essayons de faire plutôt de la pédagogie" dit-elle, tout en poursuivant : "le taux d'incidence est de 30, je rappelle qu'il y a 15 jours il était de 6, donc si effectivement comme dans d'autres départements on dépasse les 50 voire on s'approche des 100, ce qui de toute façon va vraisemblablement arriver, à ce moment-là, oui peut-être, mais en relation avec les maires, on prendrait des arrêtés supplémentaires. Mais en relation avec les maires."