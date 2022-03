Pas d'hélicoptère Dragon 50 pour assurer les urgences dans la Manche pendant plus de deux semaines

Dragon 50, c'est l'hélicoptère de la sécurité civile basé à Donville-les-Bains, qui assure de nombreuses missions d'urgence dans la Manche, à terre comme en mer. Il prend en charge les victimes notamment lorsqu'il y a urgence vitale et besoin d'un transfert rapide vers les hôpitaux de Caen, Rennes, Nantes ou même Paris ou lorsque l'intervention a lieu dans une zone difficile d'accès.

L'an dernier, l'hélicoptère "manchois" est intervenu 417 fois pour du secours médical d'urgence dans le département, soit en moyenne, une à deux interventions par jour.

Depuis le 6 mars et jusqu'au 23 mars, Dragon 50 est à Paris pour assurer ces mêmes missions. La direction générale de la sécurité civile a mis en place ce système d'entraide. Après celle du Havre, de Lorient ou encore de Quimper, c'est donc la base de Granville qui est "mise en sommeil" pendant plus de deux semaines.

Ce système a été mis en place pour palier le manque d'appareil et "les problèmes de maintenance d'une flotte vieillissante", dénonce le Syndicat National du Personnel Navigant de l'Aéronautique Civile :

On a malheureusement perdu quatre appareils lors de missions de secours ces dix dernières années et ils n'ont jamais été remplacés. De plus, en 2021, nous avons changé d'organisme pour l'approvisionnement en pièces détachées pour la maintenance. Ce dernier n'a pas été à la hauteur c'est-à-dire que les pièces n'arrivent pas en temps et en heure et ça décale d'autant plus les révisions des appareils, assure Fabrice Chrétien, son responsable national.