Pas d’interruption des primo-injections dans les centres de vaccination du Doubs, affirme le préfet du Doubs

Dans un communiqué ce mercredi 21 juillet 2021, Jean-François Colombet, le préfet du Doubs, "tient à rassurer sur la disponibilité des vaccins". Et indique qu'"il n’y aura pas d’interruption des primo-injections dans les centres de vaccination du Doubs". Jean-François Colombet explique que la "forte accélération de la campagne vaccinale a conduit à la résorption des stocks de vaccins accumulés lors des semaines de sous-consommation des livraisons". En Bourgogne-Franche-Comté, ce stock est monté jusqu’à 300.000 doses.

Les chiffres de la vaccination explosent

Selon la préfecture, entre le vendredi 9 et le mardi 13 juillet, le nombre quotidien de patients vaccinés au vaccinodrome de Micropolis-Besançon a augmenté de 91% (passant de 995 à 1902) et de 439 % pour les primo-injections sans rendez-vous (de 98 à 529).

Du 12 au 18 juillet, 24.225 injections ont été réalisées dans l’ensemble des centres de vaccination du Doubs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les primo-injections en nette hausse

Un chiffre qui fait écho aux annonces d'Emmanuel Macron lundi 12 juillet 2021. Le nombre de patients venus pour une première injection a augmenté de près d'un tiers : + 31,5 %, soit 2.327 de plus par rapport à la semaine précédente (du 5 au 11 juillet). Pour le préfet, "ce rebond, s’il se poursuit au cours de l’été, laisse espérer parvenir à une couverture vaccinale suffisante pour atténuer la vague d’hospitalisations liées à la diffusion exponentielle du variant delta".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une dose reçue est consommée la semaine suivante

Mais désormais, il n'y a plus de stocks. "Le système d’allocation de doses à flux tendu par centres de vaccination, qui prévalait jusqu’alors, précise la préfecture dans son communiqué, est de nouveau instauré". Ce qui concrètement signifie que les doses reçues lors de chaque livraison hebdomadaire sont consommées dans la semaine suivant leur réception.

Il n'y a donc pas de suspension des primo-injections en centres de vaccination selon le préfet. Par ce communiqué, il répond à un début de polémique. La vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée LR du Doubs, Annie Genevard s'était indignée sur les réseaux sociaux en produisant un extrait d'une note de l'ARS.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des créneaux s’ouvriront et se fermeront sur Doctolib et sur les autres plateformes de réservation tout au long de l’été, affirme la préfecture du Doubs, et s’inscriront simplement dans le cadre strict des quotas alloués à chaque centre.