Pas d'urgences de nuit à Noël pour l'hôpital de Manosque

Une nouvelle fois le Centre Hospitalier Intercommunal de Manosque annonce qu'il est contraint de fermer ses urgences de nuit, par manque de personnel urgentiste. Cette fois, c'est au moment des fêtes de Noël. Les urgences seront fermées les nuits du :

Samedi 24 décembre de 18h30 à 08h30

Dimanche 25 décembre de 18h30 à 08h30

Lundi 26 décembre de 18h30 à 08h30

Mardi 27 décembre de 18h30 à 08h30

Le SMUR sera quant à lui maintenu. Pour les personnes se présentant quand même aux urgences, un affichage sera installé à l’entrée de l’hôpital et sur la porte des urgences pour rappeler la fermeture du service et réorienter les patients vers les urgences de Digne, Sisteron, Pertuis et Aix-en-Provence.

Il est également recommander d'appeler le 15 avant de se déplacer aux urgences.

L’accueil des femmes enceintes est lui maintenu 24h/24h, même à ces dates.