Pas-de-Calais: 39 nouvelles dérogations pour les marchés ouverts

L'interdiction des marchés, qu'ils soient couverts ou non, annoncée le 23 mars par Edouard Philippe était accompagnée d'une possibilité de dérogations qui seraient accordées par les préfectures. Dans le Pas-de-Calais 46 municipalités avaient déposé des demandes dès la fin du mois dernier et pouvaient donc rouvrir leurs marchés de centre-ville.

39 nouveaux dossiers ont été examinés par les services préfectoraux et une nouvelle liste de dérogations vient donc d'être publiée.

Des consignes sanitaires à respecter

Pour obtenir la dérogation les municipalités ont dû monter des dossiers très précis reprenant les consignes à respecter. Seuls les commerces alimentaires sont autorisés, de préférence des commerçants ou des producteurs locaux, les étals doivent être installés à dix mètres de distance les uns des autres et les chalands doivent respecter un sens de circulation et une distance physique de deux mètres.

Les ustensiles et les comptoirs doivent être nettoyés régulièrement, les sacs contenant les marchandises soigneusement fermés et mis à disposition du client sur une surface qui évite tout contact et les terminaux de paiement désinfectés après chaque règlement.

Les nouveaux marchés autorisés

- Arrondissement d’Arras : Auxi-le-Château, Croisilles, Ecourt-saint-Quentin, Frévent, Heuchin, Lagnicourt-Marcel, Pernes-en-Artois et Wailly.- Arrondissement de Béthune : Annezin, Auchel, Barlin, Busnes, Bruay-la-Buissière, Guarbecque, Isbergues, Laventie, Lapugnoy, Lillers, Noeux-les-Mines et Saint-Venant.- Arrondissement de Boulogne-sur-Mer : Outreau et Saint-Martin-Boulogne.- Arrondissement de Calais : Ardres, Guines, Marcq-en-Calaisis, et Oye-Plage.- Arrondissement de Lens : Angres, Bouvigny-Boyeffles, Hénin-Beaumont et Lens (centre-ville et grande résidence).- Arrondissement de Saint-Omer : Blendecques, Mametz et Wizernes.- Arrondissement de Montreuil-sur-Mer : Auchy-les-Hesdin, Berck-sur-Mer, Hesdin, Hucqueliers, Le Touquet et Wambercourt.