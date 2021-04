Dans le Pas-de-Calais, les brocantes, c'est terminé ! Idem pour les vide-greniers, les braderies et les marchés aux puces. Le préfet interdit tous ces événements, à partir du samedi 3 avril, et jusqu'au 3 mai inclus, en raison de l'épidémie de Covid dans le département.

Pas-de-Calais : brocantes et vide-greniers interdits

Ces rendez-vous représentent trop de risques, selon le préfet du Pas-de-Calais, Louis Le Franc, au vu de la situation sanitaire. Dans un communiqué publié ce vendredi 2 avril, la préfecture indique que "le virus circule toujours très activement dans le département. Le taux d'incidence atteint 560 cas pour 100.000 habitants pour la période du 22 au 28 mars, et le taux de positivité s'établit désormais à 9,9 %."