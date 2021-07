Pas-de-Calais : le port du masque est toujours obligatoire dans les zones à forte affluence en extérieur

Ce 1er juillet 2021, le Préfet du Pas-de-Calais, Louis Le France a décidé par arrêté préfectoral de prolonger l'obligation du port du masque jusqu'au 18 juillet dans des zones à forte affluence de population. Dans le Pas-de-Calais, le taux d'incidence est de 14 cas pour 100 000 habitants au 1er juillet 2021. Malgré cette nette amélioration des données épidémiologistes, le respect par chacun du port du masque demeure impératif précise la Préfecture du Pas-de-Calais.

Masque obligatoire sur les marchés, les concerts et aux abords des gares et des aéroports

Le port du masque reste donc obligatoire dans les zones à forte affluence de population. Toutes les personnes âgées de plus de 11 ans doivent porter le masque notamment sur les marchés, brocantes ou encore les concerts, aux abords des gares, des aéroports, des ports et également aux abords des lieux de cultes. N'oubliez pas non plus de portez un masque aux abords des établissements scolaires dans un rayon de 50 mètres lors des entrées et des sorties des élèves.

Le Préfet du Pas-de-Calais appelle les habitants du département à la plus grande vigilance et leur demande d'éviter tout comportement propice aux contaminations. Une vigilance particulière doit être adoptée lors des rassemblements amicaux ou familiaux, en entreprise, ou encore lors des retours de voyages.