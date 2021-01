Pas de centre de vaccination grand public à Beaugency : "On se sent méprisé"

Alors que vient de débuter la campagne de vaccination pour les personnes âgées de plus de 75 ans et celles souffrant de pathologies à haut risque, la colère des professionnels de santé ne retombe pas dans le secteur de Beaugency. Un centre de vaccination a bien été installé à l'hôpital de Beaugency le 12 janvier dernier, mais il ne concerne que les soignants (et les pompiers) de plus de 50 ans. Pas question de l'ouvrir au grand public, a tranché la préfecture du Loiret.

"Le manque de vaccins ne suffit pas à justifier cette décision"

"Toute la population de l'Ouest du Loiret se sent méprisée par cette décision", réagit le Dr Baudouin Fesneau. "Nous avons un centre qui fonctionne, qui a déjà vacciné 400 professionnels de santé, et pour lequel 18 médecins étaient volontaires : nous avions même prévu les plannings jusqu'en mars. Et on nous dit que ce n'est pas possible, car les quantités de doses vaccinales ne sont pas suffisantes pour qu'il y ait un sixième centre de vaccination dans le Loiret."

L'hôpital local de Beaugency accueille dans ses murs un centre de vaccination contre le Covid-19 mais seulement pour vacciner les soignants de + 50 ans © Radio France - François Guéroult

Mais pour le médecin, l'argument du manque de vaccins ne tient pas. "On aurait très bien pu imaginer une autre répartition des doses dans le département, en proportion des populations, rétorque-t-il. Là, une fois qu'on aura vacciné tous les soignants concernés, on risque de fermer le centre de vaccination, et de devoir le rouvrir, dans l'urgence, dès qu'il y aura davantage de stocks de vaccins ? Ce serait incompréhensible."

"Certains iront à Orléans, mais... en ambulance"

Le Dr Baudouin Fesneau craint surtout les conséquences pour les quelque 4 000 personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent dans le secteur de Beaugency et qui sont censées aller à Orléans se faire vacciner. "Déjà que c'est compliqué d'avoir un rendez-vous... L'obstacle du déplacement, alors que certaines personnes sont peu mobiles voire très isolées, risque d'être l'obstacle de trop. Des patients vont renoncer, et d'autres finiront par aller à Orléans, mais en ambulance, parce qu'ils auront été contaminés par le Covid..."

Et de conclure : "La proximité est un gage d'efficacité pour une campagne de vaccination." Une interview à (ré)écouter ci-dessous :