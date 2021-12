Pas de cérémonies de vœux pour les maires du Doubs

Au regard du contexte sanitaire lié à la Covid-19 et de la très forte circulation épidémique sur le territoire national, et en complément de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2021 portant sur l'obligation du port du masque pour toutes les personnes âgées de plus de 11 ans au sein des zones du département du Doubs densément fréquentées, Jean-François Colombet, préfet du Doubs, rappelle aux maires de l’ensemble des communes du département de limiter au maximum les situations d’interactions, de respecter les gestes barrières et de se tester avant les moments rassemblant plusieurs personnes, voire d’y renoncer.

Pas de réveillons, pas de soirées dansantes

Les maires sont également "vivement incités" à éviter la tenue d’évènements manifestement risqués sur un plan sanitaire à l’intérieur (salles des fêtes, salles communales, etc...) comme à l’extérieur (concerts ou encore feux d’artifices avec du public). Cela concerne particulièrement, précise le préfet dans un communiqué, les réveillons au sein des établissements recevant du public. Il est ainsi demandé de renoncer aux activités dansantes et festives qui, par nature, ne permettent pas un strict respect du port du masque et des distanciations physiques, indépendamment du repas réunissant les convives.



Pas de fêtes en extérieur

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces recommandations, Jean-François Colombet, a interdit, par arrêté préfectoral du 23 décembre 2021, les rassemblements destinés à fêter la nouvelle année sur l’espace public et ne permettant pas le respect des règles de distanciation et des gestes barrières du vendredi 31 décembre, 00h, au 1er janvier 2022, 24h.



Pas de cérémonies de vœux pour les maires

Dans son communiqué, le préfet du Doubs indique que "les maires ont par ailleurs été invités à reporter ou à annuler les cérémonies de vœux dans l’hypothèse où elles conduiraient à de grands rassemblements, en particulier si ces dernières sont suivies d’un moment de convivialité".

