Pas de commandes publiques pour le fabricant de masques FFP2 à Nersac en Charente

Antoine Pontaillier, fondateur du groupe Next Safe, et son masque FFP2

Alors que le gouvernement veut "prioriser" le masque FFP2 plutôt que le masque chirurgical moins protecteur, les fabricants français de masques FFP2 ont du mal à trouver des commandes publiques. Si les soignants et les enseignants réclament ce type de masques à cor et à cri, les pouvoirs publics accumulent les barrières administratives avant la mise sur le marché. A Nersac en Charente, le groupe NEXT SAFE fabrique 6 millions de masques FFP2 par mois, sans avoir aucune commande publique.

Le masque Next Safe, tout en longueur © Radio France - Pierre MARSAT

C'est un masque tout en longueur, en trois parties : un tissu filtrant à 99,4%, une barrette de nez en mousse très hermétique, et deux élastiques pour le positionner sur le visage, en fonction des lunettes par exemple. Il n'a pas de bec de canard comme les autres masques FFP2 moins confortables. Une quinzaine de salariés fabriquent 6 millions de masques FFP2 par mois. La construction de l'aile "masques" de l'usine charentaise a duré six mois, mais il a fallu plus de dix mois pour que ce masque soit homologué par les autorités sanitaires. Les normes sont draconiennes ; elles concernent aussi le packaging et les enveloppes en cellophane qui contiennent les masques. La plupart des masques actuellement sur le marché français viennent de Chine. Next Safe ne fait l'objet, à ce jour, d'aucune commande publique, ni pour les écoles, ni pour les hôpitaux par exemple.

Six millions de masques FFP2 sortent chaque mois des ateliers de Nersac © Radio France - Pierre MARSAT

Reportage à Nersac en Charente Copier