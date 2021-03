'Pas de confinement le week-end' : les propositions de la préfète de la Somme au conseil de défense sanitaire

La préfète de la Somme ne souhaite pas reconfiner le département ou certains secteurs du département le week-end, comme cas dans l'agglomération de Dunkerque, sur le littoral des Alpes-Maritimes et comme c'est envisagé dans le département du Pas-de-Calais.

La préfecture a consulté les élus samariens cette semaine et a établi une liste de propositions pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elles ont été transmises au conseil de défense sanitaire qui s'est réuni ce mercredi matin, en présence du président Emmanuel Macron et du Premier ministre Jean Castex.

Vers une généralisation du port du masque ?

La Somme et l'Oise font partie des vingt départements placés en vigilance renforcée à cause des forts taux d'incidence du virus. Si la préfète de la Somme et les élus ne souhaitent pas de reconfinement le week-end - qui pourrait, selon eux, avoir de lourdes "conséquences économiques, sociales et psychologiques" et qui serait "trop lourd à supporter pour la population" - ils ont établi une liste de propositions.

Ils préconisent tout d'abord l'extension du port du masque à tout le département de la Somme. Jusqu'à présent, le port du masque n'est obligatoire que dans les communautés de communes de l'arrondissement d'Abbeville, dans la Communauté de communes Somme Sud-Ouest, dans la communauté de communes Nièvre et Somme, à Amiens et à Cagny dans l'agglomération amiénoise.

La préfecture recommande aussi de basculer vers une stratégie de tests à grande échelle et d'intensifier sessions de dépistage.

Le gouvernement aura le dernier mot

Un renfort de l'accompagnement des personnes à l'isolement est aussi demandé par les élus et la préfète. Il s'agirait de mieux entourer les personnes testées positives au Covid-19 pour que leur isolement soit plus facile à vivre et qu'elles aient moins la tentation de sortir de chez elles au risque de contaminer d'autres personnes. Ce suivi pourrait être confié à la Croix-Rouge.

La préfecture de la Somme préconise également de renforcer le plan de vaccination. Davantage de doses de vaccins provenant des départements moins sévèrement touchés par l'épidémie pourraient ainsi être acheminés en Picardie.

La liste de propositions construite par les élus et le préfecture prévoit aussi des rappels fréquent concernant le respect des jauges dans les grandes surfaces et les centre commerciaux et l'interdiction des rassemblements de plus de six personnes.

Toutes ces mesures ne sont que des propositions. Elles doivent être analysées par le gouvernement : c'est lui qui aura le dernier mot. Des mesures totalement différentes pourraient être annoncées d'ici la fin de la semaine.