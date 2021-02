Coronavirus : pas de fermeture des écoles dans le Dunkerquois mais de nouvelles mesures sanitaires

Pour freiner la progression de l'épidémie de coronavirus dans le Dunkerquois et notamment du variant anglais, la préfecture du Nord, en lien avec l'ARS, vient de prendre des nouvelles mesures sanitaires ce samedi. Elles concernent notamment les écoles, qui ne seront pas fermées contrairement à ce que demandait le maire de Dunkerque Patrice Vergriete, mais où lundi la rentrée se fera en horaires décalés, tout comme la sortie des classes, pour éviter que trop de monde ne se rassemble autour des établissements scolaires.

Dans les collèges et les lycées, les cours se feront de manière "mixte", en distanciel pour une partie des élèves, pour éviter la présence d'un trop grand nombre d'élèves dans les classes. Tous les établissements doivent contacter les parents pour indiquer précisément les mesures prises.

Une campagne de tests massifs va également être organisée toute la semaine prochaine, notamment dans les écoles, les universités et les entreprises, avec également le déploiement de "médiateurs anti-covid", qui permet en un même lieu et au même moment de réaliser des tests, effectuer le contact tracing et délivrer des messages de prévention et de lutte contre le Covid-19. Concernant la vaccination sur ce territoire, elle va également s'intensifier avec l'envoi de doses supplémentaires.

Obligation du port du masque et limitation des déplacements

La préfecture du Nord instaure également dès dimanche l'obligation du port du masque dans toutes les communes de la communauté urbaine de Dunkerque et de la communauté de communes des Hauts-de-Flandres. Les déplacements vers et hors de ces deux territoires sont fortement déconseillés pour éviter la propagation du virus, et notamment du variant anglais. Il est également conseillé de limiter ses contacts rapprochés à la sphère familiale.

L'objectif est de diminuer la tension dans les hôpitaux du Dunkerquois, où 42% de patients supplémentaires ont été pris en charge en réanimation ces 15 derniers jours.