Pas de fermeture ou presque aux urgences de Royan pendant les vacances

C'était la crainte des syndicats et de tout le personnel : devoir fermer pendant les vacances de Noël, ce qui n'est encore jamais arrivé aux urgences de Royan. Les différents services de la ville, à l'hôpital, la polyclinique Saint-Georges et la clinique Pasteur, fonctionnent à flux tendu depuis des mois, à cause d'un manque de personnel. Finalement, les équipes ont réussi à s'organiser pour éviter une fermeture, ou presque. Deux jours, les urgences de la polyclinique Saint-Georges vont fermer, les mercredis 22 et 29 décembre.

Les urgences de l'hôpital et de la clinique Pasteur fonctionneront elles, normalement, en continu, toute la durée des vacances scolaires. Arbitrage justifié par l'Agence régionale de Santé et la préfecture de Charente-Maritime dans un communiqué commun : "ces mesures sont mises en œuvre pour garantir la qualité et la sécurité des prises en charge, alors que les services d'urgence du pays royannais sont sous tension."

En cas d'urgence, vous pouvez composer le 15.