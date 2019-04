Pas de fromage au lait cru dans les cantines de Haute-Savoie : c'est une demande du préfet

Haute-Savoie, France

En Haute-Savoie, les pouvoirs publics remettent le couvert pour rappeler que les enfants de moins de cinq ne devraient pas consommer des fromages au lait cru.

Le préfet de Haute-Savoie vient d'envoyer (la semaine dernière), une lettre aux maires du département. Il leur est recommandé de ne pas servir de fromage au lait cru comme le reblochon dans les cantines des crèches et des maternelles.

Cette mesure de précaution fait suite à plusieurs cas de contamination d'enfants de moins de cinq ans en 2018qui avaient consommé des reblochons contaminés par des bactéries (salmonelles ou E-Coli).

A force de prendre des mesures comme ça, on va aseptiser encore plus notre monde—Sébastien Maure, maire de la Roche-sur-Foron

La consigne de sécurité a parfois du mal à passer au pays du reblochon. Le maire de la Roche-sur-Foron, Sébastien Maure, a reçu la lettre comme tous ses collègues. Il est surpris : "On est dans un pays où le fromage est une culture, on a une économie locale qui tourne autour de la fabrication du fromage (...) Je pense qu'à force de prendre des mesures comme ça, on va aseptiser encore plus notre monde".

Pour autant, le maire de la Roche-Sur-Foron, s'est exécuté et a transmis la recommandation à son prestataire Leztroy qui fournit les cantines de crèches et de maternelles du secteur

Chez Leztroy, certains ne comprennent pas. Marion Mollard, diététicienne, peine à comprendre. "On travaille avec des producteurs qui font du fromage au lait cru, on ne sert que ça dans tous nos restaurants scolaires depuis 10 ans. Ça nous attriste énormément de se dire qu'on va partir sur des petits fromages en coque rouge".

à lire aussi Il défend les produits du terroir : le député Richard Ramos distribue des camemberts au lait cru aux 577 députés