"Pas de médaille, de la picaille" : une quarantaine de manifestants à Aubusson pour soutenir les soignants

Une quarantaine de personnes, soignants et habitants confondus, manifestent ce vendredi à Aubusson pour réclamer l'embauche de personnels hospitaliers et une revalorisation des salaires.

"Des actes, assez des paroles" : c'est le mot d'ordre de la manifestation des soignants de l'hôpital d'Aubusson. Ce vendredi une quarantaine de personnes : personnels hospitaliers et habitants confondus sont venus demander une vraie reconnaissance de la part de l'État après la crise du covid. Pour les manifestants, les sept milliards d'euros débloqués par le gouvernement dans le cadre du Ségur de la santé ne sont pas suffisants.

Hausse des salaires et recrutement de personnels

La CGT demande une hausse des salaires de 300 euros minimum et le recrutement de 70 personnels pour le centre hospitalier d'Aubusson dans tous les services. Le syndicat réclame des postes de titulaires et non de CDD. "On se bat pour nous, nos rémunérations, pour nos conditions de travail mais c'est directement liés à la prise en charge des patients. Si nous sommes impactés, les patients et les résidents sont impactés. Ils n'ont pas assez de personnel pour s'occuper d'eux ! ", affirme Magali Bouchet, représente du syndicat au CH Aubusson.

Pendant la crise sanitaire, 7 résidents sont morts du nouveau coronavirus et 22 agents de l'hôpital ont été contaminés par la maladie.