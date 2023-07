"Pas de médecins, pas d'hôpital" : les praticiens hospitaliers en grève à Trévenans

La grogne des praticiens hospitaliers ne faiblit pas. Ce mardi midi, ils étaient une soixantaine de blouses blanches à se rassembler dans le hall d'entrée de l'hôpital de Trévenans, dans le Territoire de Belfort. Médecins, chirurgiens, urgentistes, internes, pharmaciens... Tous se sont mis en grève pour une heure, ou une journée (tout en assurant les soins), afin de répondre à un appel national à la mobilisation. Un appel différend de la veille, qui concernait les services des urgences , lancé par d'autres syndicats.

Un manque de personnel chronique

Pour le Dr. Véronique Fournier, la situation devient "très compliquée". Dans les deux services qu'elle dirige, la néphrologie et la dialyse, il y a deux postes qui ne sont pas pourvus. Résultat, ses équipes "n'arrivent plus à prendre en charge correctement toutes les consultations" et les délais s'allongent pour les patients. Un manque de bras chronique, qui est loin d'être propre à ses services et qui "a un impact sur tous les médecins". "C'est d'ailleurs pour ça que notre métier n'est plus attractif, vu le nombre de d'heures qu'on doit faire et les conditions de travail."

À l'hôpital de Trévenans, plus de 50 postes de médecins sont à pourvoir ainsi qu'une centaine de postes d'infirmiers, selon le Dr. Jean-Baptiste Andreoletti, chirurgien plasticien et président de la commission médicale d'établissement. Une situation qui entraine des fermetures de lits, de blocs opératoires et de services.

"Je pense qu'il y a vraiment un besoin de se faire entendre"

Une soixantaine de médecins grévistes a formé une croix, dans le hall de l'hôpital de Trévenans, ce mardi midi, pour symboliser la mort de l'hôpital public. © Radio France - Cécile Da Costa

"Je pense qu'il y a vraiment un besoin de se faire entendre", estime le docteur Andreoletti, à la vue de ses collègues rassemblés ce mardi midi. "L'hôpital est vraiment au bord du gouffre et on a l'impression que les pouvoirs publics laissent couler le navire sans envoyer un bateau de sauvetage." La clé pour lui, et pour tous les médecins grévistes ce mardi, c'est de rendre le métier à nouveau attractif, avec des salaires qui pourraient rivaliser avec ceux proposés dans le privé.

Les conséquences de la loi Rist

"C'est un cercle vicieux", souligne le docteur Fournier, pour qui le manque de bras entraine le manque d'attractivité, et vice versa. Mais le manque de bras s'est aussi accentué ces derniers mois, depuis la mise en application de la loi Rist, qui plafonne les honoraires des intérimaires.

Cette loi met fin à la surenchère dans les salaires de ces remplaçants, c'est donc une bonne chose sur le papier. Mais elle "ne prévoit pas de mesure compensatoire", comme le souligne le docteur Andreoletti. "C'est la double peine pour nous", poursuit-il. "On a perdu des médecins remplaçants, puisqu'on ne leur propose pas assez pour qu'ils viennent travailler ici, mais en échange on a rien eu. Donc aujourd'hui on est plus concurrentiel et je comprends les jeunes qui ne veulent pas venir."