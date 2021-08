Pas de microalgue toxique sur les plages de Capbreton et Hossegor

Il n'y a pas d'ostreopsis siamensis sur les plages de Capbreton et Hossegor (Landes). Le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes (SMGBL) a fait procéder à des prélèvements et à des analyses le mardi 10 août et les résultats n'ont pas révélé la présence de l'algue tropicale et peu toxique. Cette algue est susceptible de produire des toxines pouvant présenter des risques pour la santé. A titre de précautions, les maîtres-nageurs sauveteurs ont pour consignes de surveiller l'apparition d'algues pouvant servir de support à l'ostreopsis et les professionnels de santé doivent signaler tout patient présentant les symptômes que provoquent les toxines de l'algue.

Ces analyses ont été menées après que l'algue a été détectée sur le littoral basque.

Une algue présente sur le littoral basque

Dimanche 8 août, la baignade avait été interdite après la découverte de la présence de la micro algue tropicale l'ostreopsis siamensis, sur les plages de Biarritz et Bidart. Des prélèvements avaient été effectués après que plusieurs baigneurs et surfeurs se sont pleins de mal de gorge, de rhume et d'état grippaux.

La baignade avait été à nouveau autorisée dès le lendemain matin, lundi 9 août.

A ce jour l'ARS a recensé 60 personnes affectées , au Pays Basques, par les toxines de l'algue tropicale, dont 53 présentant des symptômes tels que la toux, des courbatures, ou des irritations cutanées que provoque l'ostreopsis. Aucun cas grave n'est à déplorer parmi eux.