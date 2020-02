Pas de nouveaux cas de coronavirus en Haute-Savoie

Haute-Savoie, France

Il n 'y a pas de nouveau cas de coronavirus déclaré en France, et donc aucun en Haute-Savoie, selon les annonces effectuées ce lundi soir par le directeur général de la Santé (DGS) Jérôme Salomon.

Il y a toujours 11 cas confirmés de coronavirus en France dont un cas sévère. Pour ce qui concerne la Haute-Savoie, les cinq personnes touchées (dont en enfant de 9 ans) après avoir fréquenté un citoyen britannique dans un chalet de la station de ski des Contamines-Montjoie sont toujours hospitalisées mais leur état est rassurant. "La fratrie de l'enfant a été testée et elle est négative", précise aussi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

Plusieurs nouveaux cas, mais en dehors de la France

Il n'y a aucun autre cas secondaire en France depuis la découverte de ces cas positifs en Haute-Savoie le week-end dernier. En revanche, il y a d'autres cas secondaires liés à ce touriste britannique à l'extérieur de la France, dont au moins quatre personnes au Royaume-Uni et probablement un cas en Espagne.

Le parcours complet de ce touriste britannique a été retracé depuis son arrivée sur le territoire français jusqu'à son départ. Des adultes, des enfants et des enfants en contact avec les enfants ont été localisés, "plusieurs dizaines de personnes ont été appelées dès samedi, évaluées et prélevées sur place", explique le DGS. Toutes ces personnes ont passé le test : 21 prélèvements se sont avérés négatifs dès dimanche soir et ensuite, 35 autres tests réalisés depuis les Contamines et cinq autour de l'école Montessori de Thonon-Les-Bains (61 tests en tout) sont tous revenus négatifs.

Les 61 tests réalisés en Haute-Savoie depuis samedi sont tous négatifs

Il n'y a pas de cas tertiaire en France, c'est une information importante - Jérôme Salomon

Il n 'y a pas de cas tertiaire en Haute-Savoie (le touriste britannique qui aurait contaminé des proches, eux-mêmes contaminant d'autres personnes). "Il n'y a pas de chaîne de transmission en France, c'est rassurant pour les parents qui attendaient ces résultats et pour la population sur place en Haute-Savoie", reconnaît le DGS.

Toutes les personnes ayant eu un contact rapproché avec ce touriste britannique ou des personnes malades, restent en confinement à domicile. Les écoles des Contamines-Montjoie et de Saint-Gervais restent fermées toute la semaine, tout comme l'école Montessori de Thonon-les-Bains. Ce lundi soir en France, tous les malades avérés, contaminés par le coronavirus, sont hospitalisés.

Un numéro vert est toujours actif pour les habitants qui se posent des questions sur leurs contacts avec des malades ou qui sont inquiets : 0800 100 379.