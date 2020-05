Pas de nouveaux cas de Covid-19 à la maternelle Montjovis à Limoges

Sur les 49 personnes testées après la découverte d'un cas positif chez un enseignant de l'école maternelle Monjovis à Limoges, tous les résultats sont revenus négatifs ce vendredi. 5 adultes et 6 enfants, seront toutefois soumis à un nouveau test dans quelques jours.

24 heures après les tests nasopharyngés pratiqués sur 39 enfants et 10 adultes fréquentant l'école maternelle Montjovis, à Limoges, les résultats, tous négatifs, sont tombés ce vendredi après-midi. Une bonne nouvelle pour l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui avait lancé ce dépistage collectif après la découverte d'un cas positif de Covid-19 chez un enseignant de l'établissement.

De nouveaux tests prévus pour éliminer d'éventuel "faux-négatifs"

5 adultes et 6 enfants ont toutefois reçu pour consigne de rester à l'isolement par précaution. Ces 11 personnes ont été en contact rapproché avec le malade, durant plus de 15 minutes et sans masque de protection. Elles peuvent donc avoir contracté le virus, sans que ce soit encore détectable dans leur organisme. Elles seront donc soumises à un nouveau dépistage, sept jours après le premier test. Cela permettra de lever tout doute sur leur état de santé.

Durant ce laps de temps, ces 11 personnes sont donc à nouveau confinées chez elles, avec un arrêt de travail si nécessaire. Ils sont invités à porter un masque et à respecter de manière drastique les gestes barrières avec leur famille. L'enseignant malade est également en quatorzaine à son domicile, mais son état n'inspire pas d'inquiétude selon l'ARS.

L'école a été désinfectée

Fermée depuis jeudi et jusqu'à nouvel ordre, l'école a été entièrement désinfectées ce vendredi matin. C'est maintenant à la Ville de Limoges et à l'Inspection Académique de décider de la date et des modalités de sa réouverture.