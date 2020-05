Pas de nouvelle contamination au coronavirus au centre de rééducation de Noth en Creuse

Les 150 salariés et les 36 patients du centre de rééducation André Lalande de Noth ont tous été testés négatifs au Covid-19 les 28 et 29 mai. Une première vague de tests, réalisée entre le 20 et le 22 mai, n'avait pas non plus révélé de nouvelle contamination. Ce dépistage massif a été organisé après qu'un patient du centre a été testé positif au coronavirus, le 20 mai. Cet homme est toujours hospitalisé.

Pour le médecin-directeur du site, Yves-André Vimont, le résultat de cette deuxième vague de tests est un soulagement : "C'est la preuve que c'est un cas isolé, non pas un cluster, toutes les précautions que nous avons prises ont porté leurs fruits."

Un autre dépistage massif est en cours en Creuse pendant ce week-end de la Pentecôte : l'agence régionale de santé va tester mille personnes suite à la contamination de trois salariés travaillant dans un service de soins infirmiers à domicile de Guéret et une association d'aide à domicile.