Pas de pass sanitaire pour entrer dans les centres commerciaux des Alpes-Maritimes

La décision revient au Préfet des départements et celui des Alpes-Maritimes précise qu'il ne veut pas prendre un arrêté dans l'immédiat pour conditionner l'accès aux centres commerciaux de plus de 20 000 m2 au pass sanitaire.

Dès demain le pass sanitaire sera étendu aux bars, restaurants et aux terrasses. Il faudra également présenter un certificat de vaccination ou un résultat négatif d'autotest (supervisé par un professionnel de santé) ou d'un test PCR ou antigénique négatif pour entrer dans les établissements médiaux et les maisons de retraite (sauf urgence). Ce dimanche 8 août, le Ministre de la Santé indique que le pass sanitaire pourra être demandé à l'entrée des magasins dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m². Mais selon le décret publié dans le journal officiel ce dimanche 8 août, la mesure concernant les centres commerciaux revient au "représentant de l'Etat dans le département".

La préfecture des Alpes-Maritimes a précisé à France Bleu Azur, ce dimanche matin, qu'elle n'envisageait pas de prendre un arrêté pour rendre le pass sanitaire obligatoire à l'entrée des 6 centres commerciaux de plus de 20.000 m² à partir du lundi 9 août. Philippe Loos, secrétaire général de la Préfecture des Alpes Maritimes affirme "nous préférons faire confiance au respect des mesures barrières dans un premier temps mais nous n'excluons pas la possibilité de prendre cette mesure en fonction de l'évolution épidémique". À partir de ce lundi, les six centres commerciaux Carrefour Nice Lingostière, Cap 3000, Polygone Riviera, la Galerie à Géant Mandelieu Carrefour Nice TNL, Carrefour Antibes ne seront pas soumis au pass sanitaire.