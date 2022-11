Pas de plastique, y compris biodégradable, dans les composteurs domestiques, recommande l'Anses

Parmi les emballages, certains sont qualifiés de "biosourcés", "biodégradables" ou encore "compostables". Ce n'est pourtant pas une raison pour les placer dans votre bac à compost, d'après la dernière recommandation de l'Anses , rendue ce mardi. L'Agence de sécurité sanitaire préconise, en effet, de ne mettre aucune matière plastique dans les composteurs domestiques.

ⓘ Publicité

Leur dégradation totale n'est pas garantie

Plus d'un Français sur trois recycle ses déchets dans des composteurs domestiques ou collectifs. En plus d'y mettre les épluchures de légumes, certains y ajoutent des déchets plastiques et notamment des sacs plastiques à usage unique dits « biodégradables » ou « compostables ». Or, la dégradation totale de tels matériaux n'est pas garantie dans ces composteurs, d’autant plus qu’il est difficile d’en maîtriser les conditions de fonctionnement.

De ce fait, lors de l’épandage par un particulier d’un compost dans son potager pour cultiver des légumes par exemple, une contamination de l’environnement ou des cultures locales ne peut être exclue. L'emploi des composts peut alors présenter un risque pour l'être humain comme pour l'environnement.

« Cette contamination peut provenir des différents constituants des matériaux, ou de microplastiques issus de leur dégradation. Les constituants concernés peuvent être des polymères, des monomères résiduels, des additifs ou des charges inorganiques présentant des dangers potentiels aussi bien pour la santé humaine que pour l’environnement. » explique Stéphane Leconte, coordonnateur de l’expertise à l’Anses.

Privilégier le compostage industriel pour toutes les matières plastiques

Pour réduire au minimum la contamination environnementale, l’Anses recommande de privilégier la collecte, le tri et/ou le traitement des matières plastiques biosourcées, biodégradables et compostables usagées par les filières industrielles, comme pour tous les autres emballages.

Par ailleurs, afin d’interdire toute allusion voire incitation à mettre des matières plastiques dans un compost domestique, l’Anses recommande de modifier la réglementation.

Revoir les normes de compostage

L’Anses appelle également à revoir le système encadrant le compostage industriel et domestique.

Elle propose d’instaurer une norme unique intégrant une évaluation de la biodégradabilité dans tous les milieux de l’environnement et de fixer des critères plus contraignants tels que l’absence de perturbateurs endocriniens, de substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques.

L’Agence recommande de rendre obligatoire l’application de cette nouvelle norme relative au compostage des produits et articles en matières plastiques se revendiquant biodégradables ou compostables à tous les secteurs les utilisant, et pas uniquement à celui de l’emballage.