Pas de prime Covid pour le service pédiatrie de l'hôpital de Laval

Le service de pédiatrie du Centre hospitalier de laval a appris qu'il ne touchera pas la prime Covid de 1500€ alors que ce service a pris en charge des jeunes malades. Les soignants de ce service se sont rassemblés lundi 8 juin devant l'établissement pour exprimer leur colère.

Le Gouvernement avait annoncé une "prime Covid" de 500 euros pour tous les personnels hospitaliers et 1.500 pour ceux au front dans les 40 départements les plus touchés et les établissements concernés par l'épidémie.