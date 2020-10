Pas de reconfinement en Polynésie, malgré une forte contamination au Coronavirus

La Polynésie refuse le confinement... pour l'instant. En dépit d'un taux d'incidence de 884 à Tahiti et Moorea, très supérieur à celui de la métropole, la décision prise par le haut-commissaire et le président de cette collectivité d'outre-mer semble ferme. "À ce stade", il n'y aura pas de reconfinement ont-ils annoncé ensemble vendredi.

"Un confinement, comme nous l'avons vécu en avril dernier, serait un nouveau blocage de la vie quotidienne dans notre pays : arrêt du travail, arrêt des déplacements, arrêt de nos écoles, des cultes... ce serait une catastrophe économique et sociale pour tous les Polynésiens", a déclaré Edouard Fritch, le président polynésien. "Avec plus de 400 nouveaux cas positifs par jour ce dernier mois, la Polynésie s'est hissée, malheureusement pour nous, parmi les pays au plus haut taux d'infection du monde" a reconnu Edouard Fritch lors d'un point presse.

Un taux d'incidence largement supérieur à celui de la métropole

Cette décision ne fait pas l'unanimité même en Polynésie. Jeudi, l'hôpital de Tahiti s'était pourtant prononcé en faveur du confinement. Là-bas, le taux d'incidence est en effet largement supérieur à celui de la métropole. Selon le ministère de la Santé local, il "a été multiplié par 4 à 5 en quatre semaines". Sans fléchissement de la courbe épidémique, l'hôpital pourrait donc arriver à saturation dès le mois de novembre. Il a d'ailleurs sollicité la réserve sanitaire nationale, d'autant plus que 7 à 8% des soignants ont déjà été contaminés, a prévenu sa directrice Claude Panero.

De plus, en Polynésie française, les personnes qui ne présentent aucun symptôme ne sont plus testées : le nombre de cas positif est donc bien supérieur aux chiffres officiels.

Frontières ouvertes, mais couvre-feu

De même, la Polynésie française ne referme pas non plus ses frontières, en espérant faire revenir les touristes, principale source de revenus localement. En revanche, le couvre-feu est maintenu et même durci. De nouvelles mesures ont été publiée afin de limiter les rassemblements : les salles de fêtes et de réunions sont ainsi toutes fermées. Les bars et les établissements sportifs couverts restent également fermés.

"C'est l'ultime étape avant le confinement, nous sommes sur une ligne de crête" a toutefois prévenu le haut-commissaire, qui a exhorté la population à mieux respecter les gestes barrières, même en famille, et à reporter les fêtes familiales et amicales.