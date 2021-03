Covid-19 : pas de reconfinement pour la Drôme qui reste sous surveillance renforcée, avec de nouvelles mesures

La Drôme échappe au reconfinement pour le prochaine week-end mais reste dans la liste des 23 départements placés "sous surveillance renforcée" a annoncé ce jeudi 4 mars Jean Castex. A partir de ce samedi 9 mars, les grands centres commerciaux ou grandes surfaces commerciales "de plus de 10 000 mètres carrés et plus seulement 20 000 mètres carrés comme jusqu’à présent seront fermés" a précise le Premier ministre.

Jean Castex incite les habitants des ces 23 départements, donc les Drômois, "à ne pas quitter leur département ou en tout cas le moins possible". Les préfets de ces département pourront également interdire l'accès "aux sites les plus fréquentés" durant le week-end.

Des doses de vaccin supplémentaires dans la Drôme ce week-end

"135.000 nouvelles doses seront allouées d’ici ce soir dans les départements prioritaires" a précisé Jean Castex. 3.510 doses du vaccin Pfizer supplémentaires doivent arriver dans la Drôme et seront, pour l'immense majorité, injectées d'ici dimanche soir. Les six centres de vaccination drômois se préparent donc à vacciner de manière beaucoup plus intense ce week-end, y compris dimanche. Les centres de Valence, Montélimar, Romans et Saint-Vallier ouvrent de nouveaux créneaux ce week-end.

- © Visactu