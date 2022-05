Pas de réouverture avant le 7 juin, au moins, des urgences de Chinon

Fermés suite à une vague d'arrêts maladie, les urgences et le service accouchements de la maternité de l'hôpital de Chinon ne pourront pas rouvrir avant le 7 juin, au moins. Certains arrêts ont été prolongés et le personne est toujours "en souffrance" indique le responsable des urgences chinonaises.

Toujours pas de date de réouverture pour les urgences et le service des accouchements de la maternité au centre hospitalier de Chinon. Ces deux services sont fermés depuis le 17 et le 18 mai en raison d'une vague d'arrêts maladie du personnel. Arrêts maladie qui ont été, pour certains, prolongés ce 30 mai. D'autres soignants sont revenus travailler mais ont été répartis dans d'autres services, n'étant pas assez nombreux pour supporter la charge des urgences. "Leur situation de souffrance est toujours là" déclare Guillem Bouilleau, le responsable du service. "La mienne, également. Je me pose des questions sur mon avenir professionnel puisque notre environnement de travail reste inchangé à ce jour."

Des soignants sont malades à l'idée de se projeter dans un retour dans les soins

Des réunions quotidiennes ont lieu concernant ce dossier. Mais elles ne permettent pas d'avancer. A l'heure actuelle, impossible d'envisager une réouverture cette semaine. Si elle doit avoir lieu, ce ne sera pas avant le 7 juin, au minimum. "Tout ce qui a été signalé comme facteur favorisant une altération des conditions de travail (...) et une insécurité de leur intégrité physique et mentale, tout ça reste identique, poursuit Guillem Bouilleau. Je suis très inquiet pour la réouverture de ces services (...) Notre situation ne changeant pas, des soignants ont des difficultés et sont malades à l'idée de se projeter dans un retour dans les soins."

Manque d'effectifs infirmiers, surcharge de travail, aucune solution ne semble avoir été trouvée. Délégué syndical de Force Ouvrière, le premier syndicat à l'hôpital chinonais, Alexandre Robert indique regretter "un manque de dialogue" avec la direction sur ce dossier des urgences et de la maternité. Une équipe SMUR reste tout de même opérationnelle pour intervenir sur le Chinonais, et un médecin ainsi qu'un interne répondent à la permanence des soins et aux urgences vitales dans l'hôpital.