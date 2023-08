Pas de reprise des accouchements à la maternité du Pôle Santé Sarthe et Loir avant le 2 octobre

Depuis le 12 juillet, la maternité du Pôle Santé Sarthe et Loir (PSSL) au Bailleul n'accueille plus d'accouchement, faute de personnel . D'abord annoncée pour le 22 août puis le 4 septembre, la reprise n'est maintenant prévue que pour le 2 octobre au sein de la maternité du deuxième hôpital public de la Sarthe. La direction du PSSL indique dans un communiqué que cette situation est due à "l'absence certains jours de pédiatre".

"Des chirurgiens, un gynécologue, deux sages-femmes et deux infirmier(ères) anesthésistes" sont présents dans les services "afin d’assurer les activités de consultations, d’échographie et des suivis médicaux". Les femmes susceptibles d'accoucher sur la période concernée "pourront choisir une nouvelle maternité pour leur accouchement", les maternités les plus proches se situant à Château Gontier, au Mans ou à Angers.