"Pas de retour à la vie d'avant": dans le Gers, on se déconfine avec précaution

Plus besoin d'attestation, mais les restrictions au quotidien sont encore très nombreuses avec le déconfinement. Dans le Gers, les pouvoirs publics prennent des mesures, comme pour la rentrée des classes et le dépistage.

Catherine Séguin, la préfète du Gers préfère le rappeler d'entrée... Le déconfinement "reste très progressif" et "le retour à la vie d'avant n'est pas prévu pour tout de suite". Le message a en tout cas le mérite d'être clair, et la préfecture a peaufiné son dispositif de déconfinement pour les semaines à venir.

Département en vert

Après avoir été classé plusieurs jours en situation orange pour le déconfinement, le Gers fait aujourd'hui partie des départements classés verts comme dans l'ensemble de la région Occitanie. Et pour que les voyants restent eux aussi au vert, la préfecture a développé son système de dépistage.

Le principe est simple: protéger, tester puis isoler" - Catherine Séguin, la préfète du Gers.

Dans le Gers, 21 personnes sont en ce moment hospitalisés à cause du coronavirus, et trois d'entre elles sont en service de réanimation. Les services hospitaliers sont donc loin d'être sous tension et les chiffres sont "encourageants" pour la préfète. Ils s'accompagnent également d'un dépistage plus conséquent à l'échelle du département.

Les laboratoires publics et privés du Gers peuvent maintenant réaliser jusqu'à 500 tests par jour. Ces mêmes laboratoires ouvrent aussi des "drive" pour effectuer les tests dans 11 communes du département, comme à Samatan, l'Isle-Jourdain, Vic-Fezensac ou encore Auch. En parallèle, plus de 1800 personnes, agents comme résidents des Ehpad ont également déjà été testés.

Jusqu'à 500 tests par jour

Pas de dépistage massif à l'ordre du jour en revanche selon la préfète du Gers à l'échelle d'une commune, comme cela a pu être le cas dans d'autres départements. "Ce serait inutile" selon Catherine Séguin. La préfète préfère adapter la stratégie au cas par cas, et les tests disponibles sont d'abord réservés aux personnes présentant des symptômes du coronavirus.

Toutes les personnes porteuses du coronavirus doivent ensuite être isolées et placées en quarantaine. Pour ce qui des personnes les plus démunis et parfois sans toit qui seraient testées positives, la préfecture du Gers passe en ce moment des conventions avec des hôtels ou encore des gîtes fermés pour accueillir ce type de public, au moins le temps d'une quarantaine. Le dispositif n'est en tout cas pas encore mis en place et la préfecture ne l'activera que si le besoin s'en fait sentir dans les semaines à venir.

Une rentrée "progressive"

Précaution aussi pour la rentrée des classes dans le Gers. Elle sera progressive et effective dans un premier temps pour 95% des écoles du département, avec toutes les mesures de précaution et de gestes-barrière à respecter au sein des établissements. Sur 204 écoles dans le Gers, seulement six ne sont pas prêtes à rouvrir pour l'instant. Quatre arrêtés ont été déposés.

La priorité est toujours donnée aux enfants du personnel soignant. Quant au nombre d'élèves par classe, il ne devrait en moyenne pas dépasser les sept enfants par classe en maternelle et dix par classe à l'école primaire.