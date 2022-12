Pas de saturation aux urgences de Poitiers, mais une forte tension

Les hôpitaux de la Vienne sous tension. Ils font face à un afflux de patients avec la triple épidémie de grippe, de Covid et de bronchiolite, plus les congés et la grève des médecins libéraux. Les différents sites d'urgences de la Vienne enregistrent en moyenne 250 passages par jour cette semaine. Habituellement, on est aux alentours de 200.

Des patients qui nécessitent une hospitalisation

Ce n'est pas une véritable explosion, mais les médecins doivent faire face à des cas plus graves. "On a plus de patients âgés, plus de personnes avec des comorbidités. Il y a aussi des patients qui présentent un tableau infectieux avec une décompensation, explique Olivier Mimoz, chef des services des urgences des hôpitaux de la Vienne. Cela nécessite une hospitalisation. Donc, c'est chronophage pour leur prise en charge et pour leur trouver un lit."

Un point de situation est d'ailleurs fait tous les jours à 11h entre les différents hôpitaux et cliniques de la Vienne plus l'agence régionale de santé. L'objectif est de faire un point sur les lits disponibles et répartir au mieux les patients pour éviter que certains ne restent plus de 24h sur des brancards. L'enjeu est de fluidifier au maximum les passages aux urgences pour éviter la saturation.

Un nouveau pic attendu pour ce week-end

Surtout qu'un nouveau pic de patients est attendu pour ce week-end du Nouvel an. "On a réussi à écluser la première grosse vague qu'on a eu après Noël. Le milieu de semaine est un peu plus calme. On essaye de gérer au mieux les personnes que nous avons en ce moment pour avoir le maximum de place en fin de semaine, précise Olivier Mimoz. En tout cas, on va s'organiser pour répondre au mieux à la demande. C'est difficile. Les équipes sont fatiguées, mais elles seront là."

La pression pourrait cependant encore durer. Les médecins ne s'attendent pas à une baisse de la tension avant deux à trois semaines, le temps que les cas de grippe, covid ou de bronchiolite baissent enfin.