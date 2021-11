Pas de surmortalité autour du bassin de Lacq d'après les résultats de l'étude de Santé Publique France

Voilà encore le résultat d'une étude qui risque de faire causer autour du bassin de Lacq. Santé Publique France publie ce lundi les résultats de l'étude de mortalité menée ces dernières années, et selon les conclusions : "les résultats obtenus n'ont pas mis en évidence un excès de risque de décès pour l'ensemble des causes de décès, l'ensemble des décès par cancers, les décès par cancers respiratoires, les décès par cancers des tissus lymphoïdes et les décès par cancers digestifs au niveau des zones de résidence les plus proches."

Pas de surmortalité sur le basin de Lacq

Il n'y a pas de surmortalité globale sur cette zone de 98 communes autour du gisement, si on compare cette surmortalité à celle de la Nouvelle Aquitaine. Les épidémiologistes ont examiné les causes de décès recensées, en étant particulièrement vigilant sur les cancers respiratoires et digestifs. Cette étude dit même que la mortalité globale est inférieure à la moyenne régionale sur les 12 communes les plus proches des usines : Lacq, Artix, Mourenx, Pardies, Mont, Maslacq, Lagor, Os marsillon, Labastide-Cézéracq, Nogueres, Abidos et Besingrand. Le résultat est globalement très rassurant.

Petit bémol

Mais, Santé Public France nuance. Les épidémiologistes ont constaté une surmortalité significative sur les autres communes de la zone, les plus éloignées, sur des pathologies respiratoire et circulatoire, hors le cancer. Un phénomène qui va faire l'objet d'une étude de morbidité cette fois : on va comparer la présence de certaines pathologies, comme l'asthme par exemple, à la norme régionale.

La colère de David Habib

Depuis de nombreuses années David Habib, député socialiste de la 3ème circonscription, peste contre ces études épidémiologiques qui plombent l'atmosphère économique du bassin. Il se réjouit des conclusions de cette étude. Pour David Habib, il n'y a plus de débat, mais le mal est fait

On a foutu le bordel pendant cinq ans. Santé Publique France et un certain nombres d'associations de protection de l'environnement ont crée un climat insupportable sur le bassin de lacq-David Habib

L'association écologiste SEPANSO, mise en cause par David Habib, souhaite analyser dans le détail cette étude avant de réagir.