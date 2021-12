Un nouveau protocole sanitaire à venir dans les Ehpad pour les fêtes de fin d'année

Si la cinquième vague du Covid-19 continue de déferler sur la Nouvelle-Aquitaine, elle n'a pour l'instant, pas de conséquence directe dans les Ehpad. Depuis le mois d'août, le même protocole y est en vigueur : il implique notamment le pass sanitaire et la suspension des visites si trois cas de contamination sont déclarés au sein d'un établissement. La ministre déléguée à l'autonomie Brigitte Bourguignon a récemment assuré chez nos confrères de France Bleu Nord qu'aucun confinement n'était prévu dans les Ehpad pour les fêtes de fin d'année. En revanche, selon Eric-Angelo Bellini administrateur national de l'AD-PA, l'association des directeurs au service des personnes âgées, un nouveau protocole doit être annoncé et appliqué avant Noël.

L'inquiétude des résidents

"Rien n'a encore filtré, on ne sait pas du tout ce qu'il va contenir, mais il devrait arrivé dans les prochains jours", explique Eric-Angelo Bellini, par ailleurs directeur de l'Ehpad de Pleumartin dans la Vienne, où l'on s'est déjà adapté à la situation sanitaire. "La semaine dernière, on a réuni le conseil des familles, on a convenu ensemble d'un protocole un peu particulier pour le dimanche, puisqu'on a fermé les portes de l'établissement et on oblige les familles à attendre qu'on vienne les chercher pour pouvoir contrôler strictement le pass sanitaire", détaille-t-il.

Et face à la progression des mauvais chiffres de contamination, les résidents s'inquiètent. "Les questions qui reviennent le plus c'est 'Est-ce que je vais pouvoir sortir pour Noël ? Est-ce que mes petits enfants vont pouvoir venir manger dans l'établissement ?' C'est peut être quelque chose qui risque d'être limité dans les prochains jours, mais j'espère que rien ne va l'interdire d'ici la fin de l'année. On verra", précise Eric-Angelo Bellini.

Suspension des visites dans 3% des établissements en France

Mais l'administrateur national de l'AD-PA se veut rassurant : "Les deux dernières Noël, les résidents ont passé les fêtes en famille, parfois avec quelques contraintes au retour, avec des tests de vigilance renforcée, le temps de s'assurer qu'ils n'avaient pas rencontré le virus pendant leurs repas. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas cette année."

Quelques établissements ont déjà suspendu les visites sur l'ensemble du pays, comme à Laval (Mayenne) début novembre mais ça ne concerne en tout que 3% des Ehpad selon Romain Gizolme, directeur de l'AD-PA. Au niveau national, 93% des résidents en Ehpad sont vaccinés.