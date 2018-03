Aigrefeuille-sur-Maine, France

Hors de question pour Jean-Guy Cornu, le maire d'Aigrefeuille-sur-Maine de prendre le risque. Les billes en caoutchouc, que l'on retrouve dans la majorité des terrains synthétiques en France, pourraient être toxiques selon plusieurs études et donc potentiellement cancérigènes.

Du liège et de la noix de coco

La solution trouvée : des billes de lièges et de noix de coco. Elles sont faciles à entretenir, naturelles, mais elles sont aussi plus chères. Un terrain synthétique coûte 600 000 euros en moyenne. Pour obtenir une pelouse en liège il faudrait débourser 40 000 euros de plus selon le maire : "Il ne faut pas jouer avec la santé des enfants, on paiera s'il le faut", assure t-il.

Jean-Guy cornu attend toutefois les résultats de l’enquête menée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) sur les pelouses en caoutchouc avant de prendre une décision finale.

Le terrain devrait être prêt d'ici un an, en 2019, pour les 2 000 enfants scolarisés à Aigrefeuille-sur-Maine.