Covid-19 : pas de départ de TGV médicalisés depuis l'Île-de-France avant la semaine prochaine

"Il n'y aura pas d'évacuation sanitaire par train cette semaine depuis l'Île-de-France". L'Agence régionale de santé (ARS) de la région francilienne et la SNCF, sollicitées par France Bleu Paris, annoncent qu'elles attendent toujours d'avoir assez de patients éligibles pour organiser des transferts ferroviaires vers d'autres régions de l'Hexagone.

Les prochaines évacuations en "cours d'évaluation"

Face à une "situation tendue et inquiétante", le ministre de la Santé Olivier Véran annonçait il y a une semaine le transfert de "dizaines, voire de centaines" de patients franciliens vers le reste du territoire. Sept jours plus tard, ces déplacements de malades du Covid-19 se font rares, et n'ont toujours pas eu lieu grâce au train. Une méthode utilisée à dix reprises en 2020.

Comme le révélaient nos confrères de franceinfo mardi 16 mars, les deux premiers TGV médicalisés de cette année 2021 ont finalement été reportés, faute de patients. "Il n'y aura pas d'évacuation sanitaire par train cette semaine depuis l'Île-de-France, complète ce jeudi à France Bleu Paris l'ARS francilienne. De prochaines évacuations auront bien lieu et sont en cours d'élaboration."

Calibrer les volumes

Du côté de la SNCF, on répond simplement "qu'aucune demande n'a pour l'instant été faite" de la part des autorités de santé d'Île-de-France. Il faut 48 heures à la société ferroviaire pour mettre en place un TGV médicalisé.

"Les patients éligibles aux transferts sont en cours d'identification par les équipes médicales, ajoute l'ARS francilienne. Il faut non seulement sélectionner les bons patients, mais aussi avoir une réponse positive de la part des autorités sanitaires des autres régions, elles aussi touchées par cette nouvelle vague épidémique liée au variant anglais du coronavirus SARS-CoV-2.

"Le lien est permanent avec les régions d'accueil pour calibrer les volumes et anticiper les différentes modalités d'évacuation qui pourraient avoir lieu la semaine prochaine", assure l'ARS d'Ile-de-France.

En attendant, de nouvelles mesures sanitaires concernant les établissements hospitaliers d'Île-de-France pourraient être annoncées ce jeudi, à 19 heures, par le gouvernement. Des annonces à suivre en direct sur France Bleu Paris, suivi d'une émission spéciale.