Pas de vaccination des enfants de 5 à 11 ans avant janvier dans les principaux centres du Berry

La campagne de vaccination contre le covid-19 est officiellement ouverte pour tous les enfants de 5 à 11 ans à compter de ce mercredi 22 décembre. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce des ouvertures de créneaux dès cet après-midi. Il faudra attendre janvier dans les centres de vaccination du Berry; on vous explique pourquoi.

Des créneaux spécifiques débloqués

Au centre de vaccination de Belle-Isle, à Châteauroux, une "ligne" spécifique sera mise en place à partir de janvier. Des créneaux pour les enfants seront proposés les mercredis et samedi après-midi. Pour le moment, la priorité reste d'administrer la dose de rappel au plus de 30 ans. De nouveaux créneaux sont d'ailleurs débloqués spécifiquement pour cela, explique l'une des responsables, le docteur Laurence Philippe. Le centre pourrait adapter son offre de vaccination pour les enfants en fonction de la demande, qui est encore assez difficile à évaluer pour le moment.

Une organisation logistique à prévoir

À Argenton-sur-Creuse et à La Châtre, il n'y aura pas non plus de vaccination pour tous les enfants avant janvier, précise l'Agence régionale de santé (ARS). Difficile en effet de mettre en œuvre dès ce mercredi après-midi une vaccination qui vient seulement d'être validée par les différentes autorités de santé et le gouvernement dans la matinée. La vaccination des 5 - 11 ans demande une organisation spécifique : une ou des lignes à part, plus de temps à consacrer aux injections, et "il faut trouver du personnel qualifié en pédiatrie" précise Sébastien Cailleaux, infirmier adjoint au centre de vaccination d'Argenton-sur-Creuse.

Une demande difficile à estimer

Il faudra également attendre janvier pour vacciner son enfant au centre de Bourges. Les injections pour les plus jeunes seront proposées à partir du 3 janvier. Le docteur Dominique Engalenc, responsable du centre, a commandé les vaccins. Il est difficile selon lui d'estimer exactement la demande à venir de la part des parents. Le professionnel de santé ne s'attend pas forcément à une forte affluence, et cite à titre d'exemple la vaccination des enfants fragiles, déjà proposée depuis plusieurs jours. "La semaine dernière, on a réalisé entre 900 et 950 injections au total; il y avait seulement un enfant" explique Dominique Engalenc.