Pas de vaccinodrome mais cinq gros centres à l'étude en Drôme et en Ardèche

Le ministre de la Santé a annoncé ce lundi le déploiement d'au moins 35 grands centres de vaccination par les sapeurs-pompiers et l'armée. La Drôme et l'Ardèche ne seraient pas concernées mais cinq centres déjà existants doivent augmenter en capacité dans les semaines à venir.

Les discussions sont en cours mais cinq centres de vaccination dans la Drôme et en Ardèche doivent augmenter en capacité dès avril. Certains centres pourraient être dédoublés afin de vacciner davantage de personnes. C'est le cas à Valence où un centre en ville est à l'étude.

Jusqu'à mille vaccinations par jour et par centre

Ce lundi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce que l'armée et les sapeurs-pompiers vont déployer "au moins 35" vaccinodromes en France. En Drôme et Ardèche, ces méga-centres de vaccination ne sont pas prévus mais près de 500 sapeurs-pompiers pourraient être mobilisés dans les prochaines semaines dans cinq centres agrandis.

Les préfectures s'appuient sur les centres de vaccination déjà existants et espèrent pouvoir augmenter leur capacité vaccinale. C'est le cas des centres de vaccination de Valence, Montélimar et Romans-sur-Isère dans la Drôme et Annonay et Aubenas en Ardèche.

La préfecture de la Drôme espère atteindre 1.000 vaccinations par jour dans les centres. La préfecture de l'Ardèche compte monter à 6 à 8 lignes de vaccination par jour dans chaque centre dès le début du mois d'avril. Restent encore les soucis logistiques et la taille des locaux.

Le centre de vaccination à l'IFSI, l'école d'infirmière, de Montélimar est par exemple au bout de ces capacités. Quatre salles ont été bloquées pour administrer environ 300 doses quotidiennement. Il faut alors adosser un autre local pour atteindre les objectifs. La mairie, qui dit pour l'instant ne pas être saisie de cette question, ne peut mettre à disposition le palais des Congrès déjà transformé en centre de dépistage.

À Romans-sur-Isère, la question se pose aussi pour le théâtre des Cordeliers. Le centre de vaccination va déjà passer à 480 injections quotidiennes ce mercredi contre 162 à son lancement. Mais impossible de pousser les murs. À voir s'il faut déménager. Les discussions sont en cours avec l'Agence Régionale de Santé.

Même problématique au centre hospitalier de Valence où l'on vaccine déjà 500 personnes par jour environ. Là aussi un nouveau local en ville est envisagé par les autorités. Le centre aux Clévos à Étoile-sur-Rhône pourrait s'adosser à ces deux centres. Il a d'ores et déjà doublé le nombre de doses administrées par jour depuis ce lundi avec l'arrivée du vaccin Pfizer et ses dotations pourraient encore augmenter dès le mois d'avril.

Les sapeurs-pompiers en appui

Pour atteindre ces objectifs, il faut également des moyens humains. Les autorités peuvent compter sur le personnel médical ainsi que sur la Croix-Rouge et la protection civile pour la logistique. Mais il faudra aussi l'appui de médecins retraités et des sapeurs-pompiers pour injecter les doses.

Aujourd'hui, 80 sapeurs-pompiers infirmiers dans la Drôme et 100 en Ardèche, sont en capacité d'administrer les vaccins. Mais les effectifs vont être renforcés grâce à des modules de formation de deux à trois heures qui auront lieu dans les jours à venir. Près de 120 sapeurs-pompiers dans la Drôme et 200 en Ardèche pourraient être formés.