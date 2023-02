Pas suffisamment de dentistes dans les Hauts-de-France

L'Union Régionale de Professionnels de Santé Chirurgiens Dentistes des Hauts-de-France a dévoilé ce jeudi les résultats d'une étude qu'elle a commanditée: elle montre qu'il n'y a dans les Hauts-de-France que 43 praticiens pour 100.000 habitants, alors que la moyenne nationale est de 63 praticiens pour 100.000 habitants.

Mais il existe également de fortes disparités au sein même de la région: cinq zones sont encore plus mal loties avec moins de 22 chirurgiens-dentistes pour 100.000 habitants. Cela concerne la zone à l'intérieur des terres entre Boulogne-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer et Béthune, ainsi que la zone autour de la Sambre, l'Avesnois et la Thiérache. Sont également concernés en Picardie les secteurs entre Abbeville et Amiens, entre Beauvais et Saint-Quentin et entre Compiègne et Soissons.

L'échec des aides financières à l'installation dans les zones tendues

Pour l'URPS, cela montre que le système dit de "zonage conventionnel" mis en place en 2014 n'a pas produit les effets escomptés. Ce zonage consiste à accorder des aides financières aux praticiens qui s'installent dans les zones sous-dotées. L'URPS refuse également le "conventionnement sélectif" que semblent vouloir imposer certains responsables politiques: les patients des praticiens installés en zone sous-dotée seraient bien remboursés par la Sécurité Sociale. Mais les patients des praticiens installés en zones déjà suffisamment dotées en chirurgiens dentistes eux ne seraient plus remboursés par la Sécurité Sociale.

L'URPS des chirurgiens dentistes des Hauts-de-France propose une série de pistes qui permettraient d'attirer les jeunes praticiens dans les zones les plus tendues. Parmi ces mesures, il y a par exemple le fait de déléguer certains actes aux assistants dentaires, ce qui permettrait de gagner du temps médical pour les chirurgiens dentistes et de faire plus de prévention. Autre mesure préconisée: mettre en place un guichet unique afin de faciliter les installations de jeunes praticiens.