Pascal Mathis, nouveau directeur de l'hôpital de Trévenans : "il faudra tirer les enseignements de la crise"

Il a pris ses fonctions le 18 mai, Pascal Mathis, le nouveau directeur de l'Hôpital Nord Franche-Comté nous a accordé un entretien sur la crise sanitaire, la colère des personnels soignants et l'avenir de l'hôpital.

Après deux mois d'une crise sanitaire qui a mis à rude épreuve le personnel de l'hôpital Nord Franche-Comté, quel est l'état des lieux aujourd’hui, est-ce que l'hôpital est toujours en tension ?

PM : L’hôpital est toujours en tension car il est important pour lui de s'organiser par rapport à l'activité de prise en charge des patients contaminés et de se préparer à un éventuel rebond de l'épidémie. C'est pour cela que l'on garde une bonne centaine de lits uniquement dédiés aux malades du Covid-19 et on a toujours une vingtaine de lits de réanimation activés pour prendre en charge les patients les plus graves. Nous faisons également en sorte que les patients qui ont été fortement affectés par le virus puissent être réadaptés dans nos services de soins de suite, d'où le besoin d'être en tension et de consacrer encore des moyens significatifs à la gestion de cette crise.

Cette crise sanitaire a révélé au grand public les manques de personnels et de matériels dans tous les hôpitaux de France, ce qui a engendré une colère importante et profonde de l'ensemble des personnels médicaux, quel est votre sentiment ?

PM : Aujourd'hui, nos responsabilités sont importantes, car nous ne devons pas décevoir ces professionnels qui effectivement étaient dans la revendication en fin d'année dernière. La crise à suspendu provisoirement les revendications mais nous allons devoir tirer tous les enseignements de cette crise parce car elle a eu le mérite, en dépit des circonstances dramatiques, de renforcer la place de l'hôpital public, de montrer tout l'intérêt d'avoir des professionnels en nombre, formés et motivés, et c'est dans ce sens qu'on devra travailler au cours des mois à venir, c'est à dire faire en sorte qu'un projet social, un projet de qualité de vie au travail soit une réalité. J'ajoute que nous devons tenir compte également des expériences qui ont pu être mises en place au cours de la gestion de la crise, je pense notamment au télétravail et aux horaires aménagés qui peuvent être des dispositifs repris dans une organisation plus stable.

La prime annoncée par Emmanuel Macron et les hommages aux soignants ne suffisent pas et ne suffiront pas, les personnels attendent autre chose, ils ont besoin d'un autre cap non ?

PM : La prime ne peut pas être négligée, d'ailleurs je n'ai pas connaissance lors des crises antérieures de l'octroi d'une prime de 1500€, mais il est vrai qu'il y aura nécessairement des discussions, des négociations qui interviendront au niveau national pour reprendre le cadre statutaire des professionnels médicaux et non médicaux mais également des médecins.

Votre prédécesseur Pierre Roche avait pour principale mission de redresser les comptes de l'hôpital, quel est votre votre feuille de route à vous ?vous comment à la tête de la chaîne du C

PM : Pour moi l'équilibre de gestion reste un principe fondamental. J'au eu la chance dans mes fonctions précédentes au groupe hospitalier de Haute-Saône d'avoir cet objectif de bonne santé financière que nous avons atteint. Pierre Roche l'a atteint également dans cet établissement à l'hôpital Nord Franche-Comté et je compte bien entendu rester dans cet objectif qui est important dans un établissement qui dispose de ressources conséquentes de près de 400 millions d'euros par an. L'équilibre financier est indispensable parce que l'établissement de santé publique reste une entité autonome et lorsqu'il fait des déficits, il doit se tourner vers les banques, donc s'endetter, et l'endettement génère à nouveau de la dépense supplémentaire. Je le répète, l'équilibre de gestion reste donc un principe permanent mais qui doit être travaillé, expliqué et discuté. On doit rendre des comptes aux composantes internes de l'établissement et faire en sorte que nos choix soient partagés. C'est une politique de transparence à laquelle j'appelle réellement.