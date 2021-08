Inquiétudes sur la mise en place du pass sanitaire au CHRU de Nancy

A quelques jours de l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les hôpitaux et les établissements de santé, patients et soignants du CHRU de Nancy craignent des inégalités dans l'accès aux soins.

Dans les allées du CHRU de Nancy, certains patients et accompagnants ne sont pas prêts à sortir leur QR code pour entrer à l'hôpital. "Ah ba je n'étais pas au courant, du coup je ne suis pas vacciné et mon fils non plus, s'exclame Marina, en train de fumer une cigarette alors que son fils est hospitalisé. On ne peut même plus accompagner nos enfants à l'hôpital, ça devient grave." "Il faudra que je me fasse tester régulièrement, c'est compliqué. Mais s'il faut, on le fera", confie Nathalie. Sous réserve de l'examen du texte par le Conseil constitutionnel, patients et accompagnants devront bien montrer un pass sanitaire valide à l'entrée de l'établissement dès lundi 9 août, sauf pour les urgences.

Des craintes pour l'accès aux soins des patients

"C'est difficile vis à vis des patients : qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent ?, reconnait Christian Rabaud, le président de la commission médicale d'établissement. Et c'est difficile vis à vis des accompagnants. On peut comprendre que pour un enfant, mais pas seulement, il y ait besoin d'un accompagnant." La CGT dénonce un "tri scandaleux" des patients et des accompagnants et un risque d'inégalité d'accès aux soins. "C'est censé être humain un hôpital, ça nous inquiète, s'alarme Mathieu Simon, militant à la CGT du CHU. Quand on va tomber sur des patients en fin de vie, des patients ne vont pas pouvoir les accompagner parce qu'ils n'ont pas de test négatif ou de vaccin ? On demande que les patients soient soignés dans de bonnes conditions, que tout ne dépende pas d'un pass sanitaire."

Est-ce que le directeur pourra prendre le risque de ne plus avoir assez de personnel pour faire tourner un hôpital ?

Des questions se posent pour les patients, mais aussi pour les salariés. Environ 10% d'entre eux ne sont pas vaccinés d'après des estimations de la direction. "Ca va forcément impacter les patients. On est déjà en sous-effectif, poursuit Mathieu Simon. On a déjà plus de 10% d'absentéisme, les soignants sont épuisés par la crise sanitaire. Est-ce que le directeur pourra prendre le risque de ne plus avoir assez de personnel pour faire tourner un hôpital ?"

La CGT a envoyé une lettre ouverte à l'Agence régionale de santée et à la direction du CHRU de Nancy. Le syndicat demande de retarder, ou même de supprimer la mise en place du pass sanitaire, et de n'appliquer aucune sanction à l'encontre des salariés non vaccinés. Le directeur général de l'hôpital, Bernard Dupont, confirme que le CHU se pliera à la règle. "Le pass sanitaire est nécessaire pour la sécurité des patients et celle des personnels", assure-t-il.