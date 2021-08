Le pass sanitaire à l'hôpital : "une décision d'exclusion" dénonce des soignants franciliens

C'est une décision qui nous concerne tous. Le Conseil constitutionnel va rendre ce jeudi son avis concernant le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Dans les hôpitaux franciliens, le personnel retient son souffle.

En plus de rendre la vaccination obligatoire aux soignants, le texte prévoit aussi d'étendre le pass sanitaire à l'entrée des établissements de santé. Autrement dit, les patients qui souhaiteront accéder à l'hôpital (pour des soins programmés) devront le présenter. Cette inscription dans la loi inquiète les syndicats qui pointent du doigt une atteinte à la liberté d'accès aux soins.

C'est déjà la pagaille

A l'hôpital Broca dans le 13e arrondissement de Paris, le pass sanitaire n'est pas encore exigé aux patients mais il faut quand même présenter la preuve d'une première injection pour pouvoir pénétrer dans cet établissement spécialisé en gériatrie. "C'est déjà la pagaille" s'inquiète Olivier Dahuron, délégué CGT. "On a déjà assisté à des difficultés, des disputes, des embrouilles avec les familles de malades et les agents de la sécurité" raconte cet aide-soignant pour qui le pass sanitaire n'a pas sa place à l'hôpital "parce qu'évidemment qu'un jour ou l'autre cela peut arriver qu'on dise à un malade 'vous ne rentrez pas parce que vous n'avez pas de pass sanitaire'. Alors que le rôle de l'hôpital c'est de soigner mais aussi parfois d'aider, de mettre à l'abris".

C'est une décision d'exclusion et c'est un non-sens sanitaire

Olivier Dahuron pense notamment aux patients les plus précaires qui sont d'ailleurs moins vaccinés que le reste de la population. "Dans les rues de Paris, les sans-abris sont de plus en plus nombreux depuis le début de la pandémie. Aujourd'hui, si pour rentrer à l'hôpital il faut présenter un pass sanitaire ces patients seront exclus d'office. Vous pensez bien que quand vous vivez dans la rue vous avez autre chose à faire que d'avoir l'application TousAntiCovid sur votre smartphone".

Le risque c'est que cela entraine une double peine pour les plus pauvres prévient Bruno Gueniffey un autre délégué CGT, membre du CHSCT : "On va devoir reporter des opérations et sans doute prendre en charge des patients plus tard et qui seront par conséquent dans un état plus grave. C'est une décision d'exclusion et c'est un non-sens sanitaire".