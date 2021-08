Pass sanitaire à l'hôpital : "il faudra rester très attentifs" prévient l'Ordre des médecins de la Loire

Le Conseil constitutionnel a validé jeudi l'obligation du pass sanitaire pour les visiteurs ou les patients non urgents dans les établissements de santé et maisons de retraite tant que ce dernier ne fait pas "obstacle à l'accès au soins".

Sauf en cas d'urgence, il sera désormais nécessaire de présenter un pass sanitaire pour entrer dans les établissements de santé et dans les maisons de retraite. Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif tant que ce dernier ne faisait pas "obstacle à l'accès au soins" a précisé une source proche du Conseil constitutionnel, ajoutant que la décision sera laissée à "l'appréciation des soignants".

Sauf que "ceux qui vont contrôler le pass sanitaire à l'entrée de l'hôpital, ce n'est pas des soignants, précise le Président de l'ordre des médecins de la Loire Jean-François Janowiak. Ca va être des gardes, ca va être des agents de sécurité et c'est pas eux qui vont être à même de savoir si la personne qui vient doit pouvoir rentrer ou doit pouvoir ne pas rentrer dans l'hôpital".

Le président de l'ordre des médecins s'interroge et s'inquiète d'éventuelles conséquences de ce dispositif sur la santé de certains patients. "On s'est battus, les médecins, les soignants, toute l'année 2020 et une partie de l'année 2021 pour rattraper le retard de soins qui avait été entrainé par les différents confinements. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'une obligation réglementaire entraine, de nouveau, une fuite des patients dans le suivi de leurs pathologies et leur accès aux soins. Il faudra être très attentifs au fait que cette nouvelle réglementation n'entraine pas une désertification des consultations programmées mais non-urgentes. Mais qui, malgré tout, ont été repoussées, puis repoussées, puis re-repoussées. A force de les repousser une pathologie non-urgente peut devenir urgente ou peut devenir beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'aurait été si elle avait été prise en charge tout de suite".