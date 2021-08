Pass sanitaire à l'hôpital : "n'annulez surtout pas vos rendez-vous !"

"N'annulez suirtout pas vos rendez-vous médicaux, si vous en avez c'est que vous en avez besoin!" C'est le message solennel passé vendredi après-midi par le directeur des hôpitaux de La Rochelle et Rochefort, Pierre Thépot. Un directeur confronté à l'inquiétude de nombreux patients, face à l'extension du pass sanitaire, réclamé à partir de lundi à l'entrée des hôpitaux et autres établissements de soins. C'est ce que dit la loi. Mais sans aucune conséquence sur la prise en charge médicale, promettent les hôpitaux de La Rochelle et Rochefort.

D'abord le pass sanitaire ne concerne pas les services d'urgences, où l'accueil se fait toujours sans condition. Ailleurs, le pass vous sera effectivement demandé à l'entrée. Les vigiles seront équipés d'un tampon qu'ils apposeront sur votre convocation. Tampon bleu si le pass est valide, rouge si ce n'est pas le cas. Mais concrètement ça ne change pas grand chose. Vous serez accepté quand même. Avec un peu plus de précaution si votre pass n'est pas valide, pour une consultation qui vous amène à tomber le masque, mais c'est tout. "L'accès aux soins pour tous est notre priorité, martèle le directeur des hôpitaux de La Rochelle et Rochefort. N'annulez surtout pas vos rendez-vous."

Situation hospitalière toujours tendue

Pierre Thépot le rappelle d'ailleurs : le pass sanitaire n'est pas une garantie que vous n'ameniez pas le virus dans l'hôpital, mais un levier pour pousser les Français à se faire vacciner. A La Rochelle et Rochefort, les hôpitaux vont plus loin, réalisant des tests PCR sur tous les patients avant une opération, quel que soit leur statut vaccinal. Et plus que jamais le masque est obligatoire comme l'ensemble des gestes barrière. Il faut dire que la situation hospitalière reste tendue dans le département, après l'explosion des cas de covid en Charente-Maritime au mois de juillet. Quatre patients ont d'ailleurs été transférés depuis La Rochelle vers d'autres hôpitaux ces derniers jours, pour libérer de la place en réanimation, service qui compte neuf patients. Un transfert supplémentaire est encore prévu dans le weekend, et d'autres sont en préparation.

Notez qu'à l'hôpital de La Rochelle, la plupart des visites sont interdites. Mais les accompagnants dits "indispensables" restent bien sûr autorisés, comme les parents à la maternité ou en pédiatrie. Ce qui inquiète aussi les hôpitaux de La Rochelle et Rochefort, c'est la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, à partir du 15 septembre. Pour l'instant seuls les trois-quarts des agents concernés ont reçu au moins une injection.